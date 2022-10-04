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Программное обеспечение «Луны-25» доработают

Глава НПО имени Лавочкина Колмыков: программное обеспечение посадки «Луны-25» доработают

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени С.А.Лавочкина будут дорабатывать программное обеспечение управления посадкой автоматической межпланетной станции «Луна-25». Об этом в интервью журналу «Русский космос» сообщил гендиректор НПО Владимир Колмыков, передает ТАСС.

«На ближайшие месяцы запланированы мероприятия по доработке и дополнительным испытаниям алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой, отработка нештатных ситуаций, завершение комплексных испытаний бортового комплекса управления», — сказал Колмыков.

Он уточнил, что станция находится в работоспособном состоянии. По его словам, наиболее благоприятными месяцами для запуска «Луны-25» являются июль и август 2023 года. «Это связано с относительным положением Луны относительно Земли, при котором обеспечиваются хорошие условия радиовидимости аппарата в процессе перелета и посадки, а также минимальные затраты топлива для выхода на орбиту искусственного спутника Луны», — добавил глава организации, уточнив, что перенос запуска не повлияет на реализацию проекта.

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В сентябре руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов сообщил, что Россия может на один-два года перенести запуск миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».

В том же месяце Митрофанов рассказал, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну может состояться в июле 2023 года.

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Даниил Иринин
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