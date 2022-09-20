Назван срок запуска первой в истории России миссии на Луну

ИКИ РАН: запуск первой российской миссии на Луну может состояться в июле 2023 года

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну может состояться в июле 2023 года. Этот срок ТАСС назвал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов.

Специалист отметил заслуги разработчика атоматической межпланетной станции «Луна-25» — Научно-производственное объединение (НПО) Лавочкина, который решился на перенос запуска миссии, изначально запланированного на 2022 год.

«В результате части испытаний выяснилось, что есть области, где еще не полностью парирован риск неудачи в этой миссии. Им было нужно дополнительное время, чтобы с этим риском разобраться, и сейчас они это время получили», — сказал эксперт.

В сентябре в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР, который необходим для мягкой посадки космического аппарата «Луна-25», пройдет дополнительные испытания над местностью, максимально соответствующей поверхности Луны.

В том же месяце на полях Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сказал, что первая в истории России миссия на Луну перенесена на 2023 год.