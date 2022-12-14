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11:16, 14 декабря 2022Наука и техника

Прибор российской «Луны-25» прошел входной контроль

«Роскосмос»: прибор для мягкой посадки станции «Луны-25» прошел входной контроль

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прибор для мягкой посадки российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» прошел входной контроль и установлен на космический аппарат. Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о доплеровском измерителе скорости и дальности ДИСД-ЛР, произведенном концерном «Вега», входящем в «Ростех».

«Прибор поставлен на НПО Лавочкина, прошел входной контроль и установлен на космический аппарат», — сообщили в «Роскосмосе».

В октябре гендиректор НПО Владимир Колмыков заявил, что специалисты объединения будут дорабатывать программное обеспечение управления посадкой автоматической межпланетной станции «Луна-25».

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Иван Потапов
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