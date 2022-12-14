Прибор российской «Луны-25» прошел входной контроль

«Роскосмос»: прибор для мягкой посадки станции «Луны-25» прошел входной контроль

Прибор для мягкой посадки российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» прошел входной контроль и установлен на космический аппарат. Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о доплеровском измерителе скорости и дальности ДИСД-ЛР, произведенном концерном «Вега», входящем в «Ростех».

«Прибор поставлен на НПО Лавочкина, прошел входной контроль и установлен на космический аппарат», — сообщили в «Роскосмосе».

В октябре гендиректор НПО Владимир Колмыков заявил, что специалисты объединения будут дорабатывать программное обеспечение управления посадкой автоматической межпланетной станции «Луна-25».

В сентябре руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов сообщил, что Россия может на один-два года перенести запуск миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».