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02:12, 11 августа 2023Наука и техника

Запущена первая в истории России миссия к Луне

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом «Луна-25»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

В пятницу, 11 августа, в 02:11 по московскому времени, с комплекса площадки 1С космодрома Восточный стартовала средняя ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25». Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«Луна-25» является первой в истории современной России научной миссией к естественному спутнику Земли.

По штатной программе перелет станции до Луны потребует до 5,5 суток, в течение которых планируется произвести две коррекции. После первой АМС должна оказаться на околополярной орбите высотой 100 километров, где проработает от 3 до 7 суток, выбирая район для посадки. В ходе второй коррекции будет сформирована посадочная орбита АМС с минимальным расстоянием 18 километров до поверхности Луны.

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В июле разработчик автоматической станции — Научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина — успех миссии оценил в 80 процентов.

Одна из главных задач «Луны-25» — отработка технологии мягкой посадки на поверхность небесного тела. Ожидается, что спускаемый аппарат прибудет в район кратера Богуславский вблизи южного полюса естественного спутника Земли, вероятно, богатого залежами водяного льда, и проведет там исследования свойств и состава полярного грунта, измерение его механических характеристик.

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    Иван Потапов
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