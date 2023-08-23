Индийская станция Chandrayaan-3 успешно села на Луну

Индийская станция Chandrayaan-3 совершила успешную мягкую посадку на Луну

Индийская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну. Прямая трансляция спуска велась Индийской организацией космических исследований. Ее можно посмотреть на YouTube.

Мягкая посадка состоялась примерно в 15:35 по московскому времени в районе Южного полюса Луны.

Таким образом, Индия вошла в элитный клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай.

Ранее Индийская организация космических исследований допускала перенос мягкой посадки Chandrayaan-3 на Луну с 23 на 27 августа.

Миссия Chandrayaan-3 запущена 14 июля на ракете Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mk III с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

Одноименная АМС включает в себя модуль с двигательной установкой, посадочный аппарат и 26-килограммовый луноход.