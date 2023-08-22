Индия допустила перенос посадки Chandrayaan-3 на Луну

Индия допустила перенос посадки станции Chandrayaan-3 на Луну с 23 на 27 августа

Индийская организация космических исследований допускает перенос мягкой посадки автоматической межпланетной станции (АМС) Chandrayaan-3 на Луну с 23 на 27 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора Центра по применению космической техники в Ахмедабаде Нилеша Десаи, решение о переносе прилунения может быть принято, исходя из состояния АМС и условий на Луне.

«Если какой-то фактор окажется неблагоприятен, то мы посадим модуль на Луну 27 августа. К этому мы тоже подготовились», — сказал специалист.

Прилунение Chandrayaan-3 запланировано на 23 августа в 15:34 по московскому времени.

Миссия Chandrayaan-3 была запущена 14 июля.

В ходе программы Индия планируется совершить первую в своей истории мягкую посадку на поверхность Луны.