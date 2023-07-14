Индия запустила к Луне ракету со станцией «Чандраян-3»

Индия запустила к Луне ракету GSLV Mk III с автоматической станцией «Чандраян-3»

Индийская организация космических исследований (ISRO) отправила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-3» с луноходом на борту. Ракету-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mk III запустили с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. Трансляцию вели индийские телеканалы, передает ТАСС.

По данным ISRO, у миссии «Чандраян-3» три основные цели: осуществить мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу ровера на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов. Межпланетная станция состоит из модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода.

Позже в Космическом ведомстве Индии сообщили, что станция «Чандраян-3», которая успешно отделилась от ракеты-носителя, выведена на орбиту Земли.

В мае ISRO сообщила о запуске ракеты-носителя GSLV с первым из индийских навигационных спутников второго поколения.

В феврале стало известно, что ISRO произвела запуск новой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) с тремя спутниками.