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13:38, 29 мая 2023Наука и техника

Индия запустила навигационный спутник нового поколения

ISRO: Индия запустила ракету с навигационным спутником нового поколения NVS-01

Кадр: SciNews / Youtube

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила в понедельник, 29 мая, ракету-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) с навигационным спутником нового поколения NVS-01. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

«После полета продолжительностью около 19 минут спутник NVS-01 был точно выведен на геосинхронную переходную орбиту. Последующие маневры по поднятию орбиты выведут NVS-01 на запланированную геостационарную орбиту», — говорится в сообщении.

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NVS-01 является первым из индийских навигационных спутников второго поколения. Аппараты, способные работать в диапазоне L1, расширят возможности навигационной системы. Спутник весит 2232 килограмма.

В феврале Индийская организация космических исследований произвела запуск новой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) с тремя космическими аппаратами с космодрома на острове Шрихарикота. С помощью ракеты на орбиту вывели индийские спутники EOS-07 и AzaadiSAT-2, а также американский Janus-1.

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    Даниил Иринин
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