Индия запустила навигационный спутник нового поколения

ISRO: Индия запустила ракету с навигационным спутником нового поколения NVS-01

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила в понедельник, 29 мая, ракету-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) с навигационным спутником нового поколения NVS-01. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

«После полета продолжительностью около 19 минут спутник NVS-01 был точно выведен на геосинхронную переходную орбиту. Последующие маневры по поднятию орбиты выведут NVS-01 на запланированную геостационарную орбиту», — говорится в сообщении.

NVS-01 является первым из индийских навигационных спутников второго поколения. Аппараты, способные работать в диапазоне L1, расширят возможности навигационной системы. Спутник весит 2232 килограмма.

В феврале Индийская организация космических исследований произвела запуск новой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) с тремя космическими аппаратами с космодрома на острове Шрихарикота. С помощью ракеты на орбиту вывели индийские спутники EOS-07 и AzaadiSAT-2, а также американский Janus-1.