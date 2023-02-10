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18:52, 10 февраля 2023Наука и техника

Индия вывела на орбиту три спутника с помощью новой ракеты

Индия вывела на орбиту три спутника с помощью новой легкой ракеты-носителя SSLV

Фото: Indian Space Research Organisation

Индийская организация космических исследований (ISRO) произвела в пятницу с космодрома на острове Шрихарикота запуск новой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) с тремя спутниками. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что легкая ракета SSLV-D2 несла индийский спутник EOS-07, американский Janus-1 и спутник AzaadiSAT-2, который разрабатывали 750 девушек-студенток со всей Индии. С помощью ракеты аппараты успешно вывели на орбиту Земли высотой 450 километров.

Этот запуск стал вторым для SSLV. Первую ракету запустили в августе 2022 года. Носитель с грузоподъемностью 500 килограммов предназначен для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 километров).

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В октябре 2022 года в Центре пилотируемых полетов ISRO рассказали, что Индия планирует начать летные испытания пилотируемого корабля Gaganyaan в феврале 2023 года. Корабль могут отправить на околоземную орбиту в декабре.

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Даниил Иринин
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