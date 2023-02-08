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17:52, 8 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» вместе с «Электро-Л» запустил СКИФ-ВЭ

«Роскосмос» вместе с космическим аппаратом «Электро-Л» №4 запустил спектрометр СКИФ-ВЭ

Изображение: НПО имени Лавочкина

В феврале «Роскосмос» вместе с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» №4 на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур запустил спектрометр космических излучений СКИФ-ВЭ. Об этом сообщает Московский государственный университет (МГУ).

Спектрометр разработан Научно-исследовательским институтом ядерной физики (НИИЯФ).

«Его задача заключается в измерении потоков частиц различных энергий. Запуск нового спектрометра поможет получать оперативную информацию о реальной радиационной обстановке, анализировать и прогнозировать радиационные условия, что поможет экипажам космических миссий», — говорится в сообщении вуза.

Заместитель директора НИИЯФ МГУ Владислав Оседло обозначил СКИФ-ВЭ как «еще один элемент создающейся многоярусной системы гелиогеофизического мониторинга состояния околоземного космического пространства».

«Данная система позволит давать оперативный прогноз радиационных условий в космическом пространстве, которые влияют на бортовые системы космических аппаратов и экипажи пилотируемых миссий», — сказал специалист.

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Иван Потапов
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