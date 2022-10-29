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09:52, 29 октября 2022Наука и техника

Индия начнет летные испытания пилотируемого космического корабля

Индия в феврале 2023 года начнет летные испытания космического корабля Gaganyaan

Изображение: Gaganyaan

В феврале 2023 года Индия планирует начать летные испытания собственного пилотируемого космического корабля Gaganyaan (в переводе с санскрита — «Небесный корабль»). Об этом со ссылкой на Центр пилотируемых полетов Индийской организации космических исследований сообщает ТАСС.

Отмечается, что до первой отправки Gaganyaan на околоземную орбиту (в беспилотном режиме), намеченной на декабрь 2023 года, Дели планирует провести не менее 17 летных испытаний этого космического корабля.

Согласно телеканалу DD News, на который ссылается агентство, индийская сторона отметила содействие России и других стран в создании Gaganyaan.

Отмечается, что к настоящему времени завершено проектирование обитаемого отсека космического корабля. Его производство планируется осуществить в течение шести месяцев.

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По данным индийской стороны, кандидаты на пилотируемый полет Gaganyaan уже прошли подготовку в России и продолжают обучение в Индии.

В апреле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что госкорпорация планирует развивать отношения с Китаем, а также Индией, странами Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и другими, у которых есть амбиции в космосе.

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Иван Потапов
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