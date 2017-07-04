Другое наклонение

Российская орбитальная станция, которая придет на смену МКС, будет вечной, сообщается в годовом отчете РКК «Энергия». «Лента.ру» рассказывает о действующей сейчас крупнейшей околоземной лаборатории, перспективах российской станции и космических планах других стран, прежде всего США и Китая.

Эксплуатировать МКС планируется как минимум до 2024 года. После этого работа лаборатории будет завершена или продлена еще на четыре года. Партнеры по МКС, прежде всего США, Россия, ЕС и Япония, пока еще не приняли решение. Между тем будущее МКС напрямую связано с развитием новых космических технологий.

Крайний срок

После отделения российского сегмента от МКС российская орбитальная лаборатория будет состоять из трех модулей: многоцелевого лабораторного с улучшенными эксплуатационными характеристиками «Наука», узлового «Причал» и научно-энергетического. Позднее национальную станцию планируется дооснастить еще тремя модулями — трансформируемым, шлюзовым и энергетическим.

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Главная цель лаборатории — стать платформой для отработки технологий освоения дальнего космоса. Как сообщается в годовом отчете РКК, предполагается «непрерывное функционирование станции за счет замены выработавших ресурс модулей». Хотя первые три модуля должны быть частью МКС, до сих пор ни один из них к станции не запущен. Причины все те же. Рассмотрим, например, ситуацию с модулем «Наука».

В «Центре Хруничева» его строят с 1995 года, фактически это дублер «Зари» — первого функционально-грузового блока МКС, построенного на американские деньги. Запустить модуль рассчитывали еще в 2007 году, но сроки неоднократно переносились, дважды — из-за обнаружения (в 2013 и 2016 годах) загрязнений в топливных баках. Источники полагают, что сам модуль к полету не готов, поскольку все его резиновые элементы устарели и не отвечают предъявляемым требованиям.

В «Роскосмосе» думают иначе. «В 2018 году, конечно, запустим, никаких сомнений нет. Это уже крайний срок. У нас увязана программа по модулям, поэтому если один модуль куда-то утекает, соответственно надо все перекраивать, это достаточно сложно», — сказал генеральный директор «Энергии» Владимир Солнцев на авиакосмическом салоне «Ле-Бурже-2017».

Станция «Мир» Фото: NASA

В настоящее время от России к МКС летают грузовики «Прогресс» и пилотируемые корабли «Союз». Все аппараты запускаются с космодрома Байконур на ракетах «Союз». Это все по сути советские разработки, так же летали на модульную советскую станцию «Мир». Развертывание национальной орбитальной станции предполагает качественный рывок в кораблях и средствах выведения — вместо «Союза» должны быть вовремя созданы и испытаны новые корабли «Федерация», а ракету «Союз-2» должен заменить «Союз-5» («Феникс» или «Сункар»).

Получается, что за шесть лет России нужно успеть создать пилотируемый корабль, ракету и вывести к МКС сразу три модуля. Если выполнить хотя бы половину столь обширной программы, о развертывании национальной станции еще можно говорить. В противном случае России придется затягивать вывод из строя МКС до 2028 года.

Уйти быстрее

Если США завершат работы по созданию и испытанию лунно-марсианского корабля Orion и сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), необходимость в МКС у них отпадет. Единственная на планете космическая держава отправит экспедицию на Луну и будет готовиться к миссии на Марс. Уже сейчас понятно, что в ближайшее десятилетие НАСА отойдет от околоземной космонавтики, передав ее в руки коммерческим компаниям, таким как SpaceX, Blue Origin, Orbital АTK, Boeing, Bigelow Aerospace и Axiom Space.

В самих США мнения о будущем МКС после 2024 года сильно расходятся, хотя никаких официальных комментариев из НАСА не поступает. Продлению срока эксплуатации МКС мешают не технологические, а финансовые и политические соображения. НАСА будет крайне трудно одновременно развертывать окололунную станцию и поддерживать работу МКС. Одной из важнейших задач американцы считают отправку человека на Марс. Финансирование МКС затормозило бы этот проект.

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«Мы должны уйти с МКС как можно быстрее. Мы просто не можем себе позволить расходовать 3,5 миллиарда долларов в год», — считает астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Олдрин поддерживает предложение об увеличении финансирования марсианской миссии, средства на которую могли бы быть перенаправлены из программы МКС.

Близкие, но не вынужденные, подобно «Роскосмосу», партнеры НАСА, Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований не планируют сколько-нибудь масштабной самостоятельной активности, в частности, развертывания собственных орбитальных станций, предпочитая оставаться в тени американского космического гиганта. ЕС и Япония активно сотрудничали с США по МКС, они же станут главными союзниками по развертыванию американской лунной орбитальной станции.

Другое наклонение

Из-за промышленного шпионажа сотрудничество НАСА с Китайским национальным космическим управлением в настоящее время невозможно. Тем не менее это не помешало КНР стать третьей страной в мире, самостоятельно выведшей человека в космос.

Не секрет, что китайская пилотируемая космонавтика фактически скопирована с советской: корабли Shenzhou похожи на «Союз», а скафандры тайконавтов — на русские «Соколы». Россия в 1990-х годах продала Китаю пакет космических технологий и обучала первых тайконавтов. В результате КНР создала более просторный, чем «Союз», корабль и сэкономила на исследованиях и испытаниях многие годы и миллиарды долларов.

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Основной модуль национальной станции Китай запустит в 2018 году, полноценное функционирование лаборатории начнется в 2022 году. «Согласно нашим планам, на этапе строительства космонавты будут находиться на станции, исходя из необходимости. После того как станция будет достроена, [они] будут там на долгосрочной основе», — говорит руководитель программы космических пилотируемых полетов КНР Ван Чжаояо.

КНР предлагает России сотрудничество, однако тут есть трудности. «Да, они предлагали. Мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение орбиты. Пока каких-то конкретных договоренностей и планов нет», — сообщил на «Ле-Бурже-2017» глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. Угол наклона МКС к плоскости экватора Земли — 51,6 градуса, как было у станции «Мир». У китайской станции угол будет 43 градуса.

Останется ностальгия

Хотя в России регулярно заявляют о продолжении сотрудничества с США после 2024 года и о возможном создании новой околоземной орбитальной станции (и даже совместной окололунной лаборатории), это маловероятно. Превращение МКС в космический отель — вот плачевный итог советско-российской космической программы.

В «Роскосмосе» понимают, что в ближайшее десятилетие российский экипаж вряд ли полетит к Луне, поэтому сотрудничество с США в космосе не будет столь интенсивным, как сейчас. В качестве потенциальных партнеров рассматриваются не США, ЕС и Япония, а догоняющие (кроме Китая) страны из БРИКС. У них вряд ли чему-то можно научиться, но получить деньги для поддержания собственной космической отрасли — вполне реально.

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«Ведь Базз Олдрин абсолютно прав. Причем прав, исходя из правильно понятых долгосрочных интересов двух основных участников проекта МКС — не только США, но и России. В интересах России надо быстро выходить из проекта МКС и направлять ресурсы в другие проекты», — говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

С ним согласился вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Вопрос будущего пилотируемых программ надо обсуждать, а не плыть по течению, отвечая лишь за процесс, но не за результат. Ко мнению этого эксперта стоит прислушаться, а не привычно отмахиваться. Ждем от "Роскосмоса" объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США, но и от других космических держав. Останется лишь ностальгия по былым временам», — сказал он.

Особенно перспективным выглядит сотрудничество с Индией. Эта страна в космосе соревнуется с Китаем, уже получившим доступ к советским пилотируемым технологиям (сегодня Поднебесную интересуют лишь российские ракетные двигатели). Россия может сыграть на соперничестве Китая с Индией и продлить свое присутствие на околоземной орбите.