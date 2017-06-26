Дорого и сердито

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Украина распродает Китаю советские лунные технологии

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Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)
Изображение: Ebs08 / Eberhard Marx / Wikipedia

Украина продаст Китаю технологию создания «блока Е» советского спускаемого лунного модуля, на котором в конце 1960-х — начале 1970-х СССР планировал высадить первого космонавта на поверхность спутника Земли. В рамках сделки предполагается, что КБ «Южное» воссоздаст в Днепропетровске конструкцию полувековой давности, а соответствующую документацию в оцифрованном виде передаст Поднебесной. Об этом со ссылкой на «хорошо информированные источники» сообщает автор Popular Mechanics и редактор сайта RussianSpaceWeb.com (США) Анатолий Зак.

В СССР первого космонавта планировали отправить на поверхность спутника Земли на лунном корабле Л3. Он состоял из двух модулей (орбитального и спускаемого аппаратов), запускать с планеты его должны были при помощи сверхтяжелой ракеты H-1. Спускаемый модуль Л3 вмещал одного человека, орбитальный — двоих, то есть на спутнике Земли мог оказался только один космонавт, второй ждал бы его на окололунной орбите. В состыкованном состоянии перемещение космонавтов из одного модуля в другой возможно было только путем выхода в открытый космос. Предполагалось, что после возвращения спускаемого модуля к орбитальному космонавт из первого аппарата переходит во второй, на котором они и улетают обратно на Землю.

Советская конструкция лунного корабля Л3 отличалась от американского корабля Apollo. Во-первых, американский спускаемый модуль мог вмещать не одного, как в советском варианте, а двух человек. Во-вторых, у советского аппарата для посадки и взлета предполагалось использовать один и тот же «блок Е» («блок Д» использовался лишь на начальном этапе посадки на спутник Земли), тогда как в американском варианте для этого применяли раздельные посадочную и взлетную ступени.

Связку Н-1-Л3 в полном составе никогда не испытывали, все четыре полета Н-1 были неудачными, но три беспилотных запуска Л3, проведенных на ракете «Союз-Л», прошли успешно. СССР при помощи Л3 планировал отправить космонавтов на Луну раньше, чем США на Apollo своих астронавтов. Программа Н-1-Л3 не была завершена, ее свернули в 1974 году из-за неудачных испытаний Н-1, смены руководства советской ракетно-космической отрасли и разочарования от успехов американской лунной программы Apollo. Тем не менее после программы Н-1-Л3 советская космическая отрасль приобрела в свое распоряжение ряд перспективных технологий, связанных прежде всего с ракетными блоками Л3.

«Блок Д», разработанный РКК «Энергия» (в современном названии), используется в модернизированных версиях в качестве верхней ступени (разгонного блока) для ракет семейств «Протон» и «Зенит». Именно «блок Д» позволил СССР в 1974 году впервые достичь геостационарной орбиты Земли. Головным разработчиком «блока Е» стало КБ «Южное», работы по его созданию начались в 1965 году. На основе силовых агрегатов «блока Е» в «Южном» создали двигатель для верхней (четвертой) ступени AVUM (Attitude Vernier Upper Module) европейской легкой ракеты Vega.

Инженерам КБ «Южное» под руководством Михаила Янгеля при создании «блока Е» пришлось решить множество нетривиальных задач. Среди них прежде всего — запуск двигателя в невесомости (разделение жидкой и газовой фаз в топливных баках), температурный режим и минимизация массы блока. «Блок Е» можно считать одним из самых сложных элементов Л3, покупка технологии ее производства позволит Китаю серьезно сэкономить на стоимости разработки аналогов и выиграть время, что в конечном итоге ускорит высадку первого тайконавта на Луну.

В высоту «блок Е» достигает 1,72 метра, его диаметр — 2,38 метра, масса — 525 килограммов. В качестве горючего используется несимметричный диметилгидразин, окислителя — азотный тетраоксид. Ракетный блок включал в себя два двигателя — основной 11Д411 (РД858) и резервный 11Д412 (РД859). Первый рассчитан на два запуска (при посадке на Луну и при старте с нее), второй — на один (в случае отказа основного двигателя при посадке и для подстраховки при старте посадочного модуля с поверхности Луны). «Блок Е» успешно прошел наземные тесты, все три летных испытания в рамках Л3 удались. К 1974 году в УССР было создано около 20 «блоков Е».

Несмотря на различную реализацию схемы посадки и старта спускаемых модулей Л3 и Apollo, нельзя не отметить универсальность решения, которое предложили в УССР. Это оценила китайская сторона, которая попросила специалистов КБ «Южное» изготовить первоначальный вариант «блока Е», используя современные (цифровые) средства проектирования и систему управления. При этом воссозданный «блок Е» останется на Украине, а соответствующая проектная документация будет передана Китаю, украинские специалисты также пообещали помочь организовать производство «блока Е» или его аналогов в Китае.

Пока неизвестно, что именно от «блока Е» возьмут китайцы для создания собственного лунного корабля. Анатолий Зак, который участвовал в проводившемся в Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) круглом столе «Создание лунной базы. Основные шаги и аспекты реализации», полагает, что Китай масштабирует советский проект лунного посадочного модуля, благодаря чему на поверхность спутника Земли могут попасть не один, а сразу два (как у американцев) или даже три тайконавта.

«Потенциал Украины еще не настолько высок, чтобы мы самостоятельно осваивали Луну. Мы должны интегрироваться в мировое космическое сообщество с Китаем, Америкой или Европейским космическим агентством. И то, что мы можем сделать лучше, должно войти в эти международные миссии, нас должны взять как соучастника», — обозначил позицию страны по вопросу колонизации Луны академик Национальной академии наук Украины Ярослав Яцкив на круглом столе 26 мая в КБ «Южное».

Можно по-разному относиться к продаже Украиной советских технологий Китаю. С одной стороны, происходит фактически распродажа технологий, на разработку которых ушли немалые ресурсы СССР. Маловероятно, что выгода, которую получит КБ «Южное» от сделки, в сколь-нибудь значительной степени оправдает первоначальные затраты на создание «блока Е». С другой стороны, в этой ситуации предъявлять претензии некому: страны, в условиях которой создавался «блок Е», давно уже нет, остается только наблюдать, как детища советских инженеров обретают новую жизнь.

Все это показывает, что советские космические разработки полувековой давности до сих пор представляют интерес, пусть и весьма специфический. США реализуют собственную лунную и марсианскую программы, в их активе — шесть высадок астронавтов на поверхность Луны, и в связи с этим технологии бывшей УССР им не нужны. С другой стороны, есть Китай, который готов небескорыстно поддержать КБ «Южное», а для украинского предприятия это особенно важно после ограничения сотрудничества с Россией.

Стоит отметить, что Китай и Украина и раньше сотрудничали в космической области. В частности, западный сосед России принял участие в разработке двигателей для китайских ракет семейства Long March, силовые агрегаты которого основаны на производимом на «Южмаше» кислородно-керосиновым РД-120, устанавливаемом на вторую ступень «Зенитов». Об этом свидетельствуют данные WikiLeaks, официальный Киев информацию не подтверждает.

Россия не имеет права оценивать действия Украины по продаже советских технологий Китаю. Давно не секрет, что китайская пилотируемая космонавтика фактически скопирована с советской: корабли Shenzhou похожи на «Союз», а скафандры тайконавтов — на русские «Соколы». Россия в 1990-х годах продала Китаю пакет советских космических технологий и обучала первых тайконавтов, в результате чего КНР создала более просторный по сравнению с «Союзом» корабль и сэкономила на исследованиях и испытаниях многие годы и миллиарды долларов. Теперь Китай может сделать то, чего не удалось СССР: высадиться на Луне, причем, по иронии, продолжая покупать за бесценок перспективные, но не нашедшие применения на Украине и в России советские технологии.

Андрей Борисов

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