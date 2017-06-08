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Це перемога

Украинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»

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Пуск «Зенита» с «Морского старта»
Пуск «Зенита» с «Морского старта»
Фото: Sea Launch AG

Украинское предприятие «Южмаш» и зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ». «С подписанием соглашения сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса», — говорится в официальном сообщении завода. О перспективах одной из лучших в мире ракет в своем классе рассказывает «Лента.ру».

Ракеты «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ» предназначены для запуска полезной нагрузки в рамках проектов «Морской старт» (с плавучей платформы проекта Sea Launch) и «Наземный старт» (с площадки на космодроме Байконур) соответственно. Первая ракета семейства «Зенит» полетела в 1985 году, фактически она представляет собой боковой ускоритель советской сверхтяжелой ракеты «Энергия».

На «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ» устанавливается РД-171 — самый мощный в мире жидкостной ракетный двигатель. Ближайшим конкурентом «Зенитов» можно считать Falcon 9 компании SpaceX. С приэкваториальной площадки «Зениты» могут выводить на геостационарную орбиту больше полезной нагрузки, чем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» (4 тонны против 3,7). Именно «Зениты» должны были прийти на смену ракетам семейства Р-7, производимым самарским РКЦ «Прогресс». Под них современной подмосковной РКК «Энергия» на смену пилотируемым кораблям «Союз» проектировалась «Заря». Перспективы у «Зенитов» были замечательные.

Все изменилось после распада СССР. Россия продолжала реализовывать пилотируемую космонавтику на старых технологиях и занялась разработкой ракет семейства «Ангара». Космическая отрасль Украины, ориентированная практически исключительно на советский рынок, существовала благодаря заказам из России.

Соглашение о строительстве единственного в мире плавучего космодрома «Морской старт» было подписано в 1995 году. К 26 мая 2014 года было осуществлено 36 запусков: 32 успешных и четыре — нештатных. В рамках «Наземного старта» к 1 сентября 2013 год все девять пусков «Зенитов» были успешными. Статистика оставляет желать лучшего по традиционной причине — человеческий фактор.

Хотя «Зениты» были разработаны в Днепропетровске, в КБ «Южное», и собирались там же на заводе «Южмаш», они более чем на 70 процентов состоят из российских комплектующих. Двигатель РД-171 первой ступени «Зенита», разгонный блок и система управления делались в России. Украинское участие сводилось к производству первых двух ступеней ракеты и двигателя второй ступени.

События 2014 года положили конец запускам «Зенитов». 22 августа 2014 года «Морской старт» объявил о приостановке своей работы, а 24 декабря того же года вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин сообщил о невозможности продолжения сотрудничества по проекту «Морской старт» с «Южмашем».

«Морской старт» в Калифорнии фактически принадлежал РКК «Энергия». Космодром российская корпорация использовать не могла, поскольку судилась с Boeing, одним из бывших соучредителей консорциума, по вопросам кредитных обязательств. Конфликт удалось разрешить в августе 2016 года. Российская сторона должна погасить задолженность, оцениваемую в 330 миллионов долларов, предоставлением услуг и участием в совместных проектах, часть долга спишут. Фактически РКК «Энергия» расплатилась с Boeing местами на кораблях «Союз». Сделка была взаимовыгодная. В частности, благодаря ей американская компания выполнит свои обязательства перед НАСА по доставке астронавтов на МКС.

Через месяц после заключения предварительного контракта между РКК «Энергия» и Boeing стало известно, что российская корпорация продаст «Морской старт» компании «С7 космические транспортные системы», сто процентов акций которой принадлежат «Группе компаний С7» (S7 Group). Гендиректор «С7 космические транспортные системы» — Сергей Cопов, ранее возглавлявший «Авиализинг» и «Пермские моторы». Покупателя на «Морской старт» искали давно, и нет никаких сомнений в том, что решение по проекту было принято только тогда, когда «Энергия» нашла способ дистанцироваться от проблемного проекта.

Стоит отметить, что свои обязательства по «Морскому старту» выполнили все стороны, кроме «Южмаша». Ясно, что украинское предприятие не может в настоящее время самостоятельно выполнить кредитные обязательства. Скорее всего, долговую нагрузку взяли на себя РКК «Энергия» или S7 Sea Launch Limited — представляющая «С7 космические транспортные системы» зарегистрированная в США компания.

Сопов в августе 2016 года, когда РКК «Энергия» и Boeing договорились, презентовал проект в Госдепартаменте США. «К нам было благожелательное отношение», — отмечал российский бизнесмен в интервью ТАСС. По его словам, «кроме как с РКК "Энергия", с которой у нас подписано соглашение о сотрудничестве, больше ни с кем никаких договоренностей на бумаге не заключено», и «если "Южмаш" не будет производить ракеты, мы возьмем паузу на пять лет и будем вместе с российскими предприятиями делать другую ракету под наш космодром».

Теперь, похоже, планы «С7 космические транспортные системы» прояснились. «С7 ушли от санкций, "Энергия" избавилась от долгов, теперь они попытаются заработать. В этой истории нет победителей и проигравших», — сообщил источник «Ленте.ру». По его мнению, без американского участия и создания S7 Sea Launch Limited сотрудничество между предприятиями Государственного космического агентства Украины и «Роскосмоса» было бы невозможно, поскольку «обе организации придерживаются официальных линий».

Действительно, обе стороны не в восторге от соглашения между «Южмашем» и S7 Sea Launch Limited. На официальном сайте Государственного космического агентства до сих пор ничего не сообщается о возобновлении производства «Зенитов», последняя новость там на момент написания данной статьи датируется 23 мая 2017 года и посвящена сотрудничеству Украины и Литвы в космической сфере. Между тем, «Южмаш» 31 мая провел пресс-конференцию с говорящим названием «Действия Государственной исполнительной службы уничтожают главного конкурента российских космических предприятий — завод "Южмаш" о блокировании хозяйственной деятельности», видео мероприятия выложено в сеть. Спустя три дня, когда было обнародовано соглашение между «Южмашем» и S7 Sea Launch Limited, украинское предприятие выразило «глубокую благодарность законодательной и исполнительной ветвям власти за предоставленную беспрецедентную нормативную и финансовую поддержку».

В «Роскосмосе» довольно скептически оценивают перспективы сотрудничества с Украиной по производству «Зенитов». «Промышленная кооперация очень важна, один раз выпав из цикла производства в космической отрасли, вернуться очень сложно — происходит замещение. Мы с сожалением видим, что процессы, которые начались в 2014 году, ни к чему хорошему не привели — украинцы сами прекрасно понимают, что сейчас у них нет условий для производства этих ракет. А у "Роскосмоса" нет никаких обязательств по поставке двигателей на Украину», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса» по коммуникациям Игорь Буренков.

Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев напомнил, что Украина не располагает необходимыми для самостоятельного производства ракет двигателями. «Проще им полететь на метле, чем на ракете без российских двигателей»,— отметил он.

В настоящее время на «Южмаше» собираются два «Зенита», запуски планируется возобновить в 2018 году. О поставках на Украину для новых 12 ракет российских двигателей пока ничего не сообщается. С другой стороны, создаваемая РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс» ракета «Союз-5» (она же «Феникс» и «Сункар») — фактическая альтернатива «Зенита» — будет готова к 2022 году. Вероятно, до этого времени в S7 Sea Launch Limited решили задействовать «Зениты».

В «Южмаше» отмечают, что по состоянию на начало июня 2017 года портфель заказов предприятия на ближайшие годы превышает 350 миллионов долларов США. Среди заказчиков, кроме S7 Sea Launch Limited, называются компании из США и Италии. Для американцев «Южмаш» производит основную конструкцию первой ступени ракеты Antares, для итальянцев — маршевый двигатель РД-843 верхней ступени ракеты-носителя Vega легкого класса. В обозримом будущем США не планируют отказываться от услуг украинской стороны, в Италии этого не исключают.

Контракт с S7 Sea Launch Limited вряд ли позволит сохранить ракетный потенциал «Южмаша», где активно разворачивается диверсификация производства. В тяжелых экономических условиях другого выхода нет — Украине не нужны космические ракеты, а «Роскосмосу» — украинский «Южмаш». Позиция госкорпорации по этому поводу вполне понятна. С ее точки зрения было бы предпочтительнее, если бы «С7 космические транспортные системы» вкладывались в российскую космическую отрасль, а не поддерживали потенциального конкурента.

На самом деле позиция «Роскосмоса» в вопросе с «Южмашем» — проверка госкорпорации на лояльность к российским частным космическим компаниям. До сих пор «Роскосмос» ее проваливал, однако в этот раз проигнорировать интересы такого крупного игрока, как «С7 космические транспортные системы», будет сложно. В сложившейся ситуации предприятия Государственного космического агентства Украины и «Роскосмоса» выступают не заказчиками, а исполнителями работ, формально выбирать носитель для «Морского старта» предстоит его собственнику — компании «С7 космические транспортные системы».

Нынешняя Украина хорошо иллюстрирует то, что может произойти в российской космической отрасли без ее интеграции в международное сообщество. Главный партнер Украины — Россия, а России — США. Без сотрудничества с НАСА российская пилотируемая космонавтика рискует прекратить свое существование, без контактов с ULA и Orbital ATK ракетное двигателестроение начнет деградировать, в этом случае останется только военная составляющая космической программы.

Андрей Борисов

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