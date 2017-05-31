Назад в СССР

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На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»

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Пуск ракеты «Союз»
Пуск ракеты «Союз»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первый пуск нового пилотируемого космического корабля «Федерация», призванного заменить летающие к МКС «Союзы», в «Роскосмосе» планируют перенести с Восточного на Байконур, сообщил недавно ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. В качестве ракеты-носителя предлагается использовать не тяжелую «Ангару», а проектируемый носитель среднего класса, который, как позже уточнили в государственном новостном агентстве, уже получил официальное название «Союз-5».

«"Роскосмос" предложил пересмотреть планы по запуску пилотируемого корабля "Федерация" и перенести реализацию этого проекта на космодром Байконур. Запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта "Феникс". Этот проект планируется реализовать в рамках комплекса "Байтерек". Это не потребует серьезных переделок в корабле, поскольку создаваемая новая ракета-носитель будет использовать форсированные двигатели РД-170М, а летные испытания данного комплекса назначены на 2022 год», — сказал источник. Это решение, по всей видимости, позволит «Роскосмосу» избавиться сразу от нескольких проблем.

Создаваемый в РКК «Энергия» корабль «Федерация» планировалось запускать на ракете «Русь-М» — проект до 2011 года развивался в РКЦ «Прогресс». Примерно тогда же возникла идея объединить самарский РКЦ «Прогресс» и московский Центр Хруничева. В конце концов от этого отказались, однако в марте 2015 года, несмотря на предложение РКЦ «Прогресс», касающееся новой ракеты «Феникс», было принято решение о полете «Федерации» на «Ангаре». Несложно догадаться, что сегодня представлял бы собой РКЦ «Прогресс», если бы его поглотил Центр Хруничева.

Стоит отметить, что именно РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс» отвечают за российскую пилотируемую космонавтику — корпорация в подмосковном Королеве создает пилотируемые и грузовые корабли, а самарское предприятие — ракеты для них. Самая мощная советская ракета-носитель, сверхтяжелая «Энергия» (запускалась два раза, оба — успешно), создана именно этим тандемом. Прямой конкурент РКЦ «Прогресс» и РКК «Энергия» — Центр Хруничева — специализируется на ракетах «Протон» и «Ангара», а также модулях орбитальных станций.

К сожалению, это очень слабый конкурент. Проблемы с ракетами и одноименными пилотируемыми кораблями «Союз» возникают редко, а две из трех аварий космических грузовиков «Прогресс» напрямую не связаны с РКЦ «Прогресс» и РКК «Энергия». В них виновато дочернее предприятие Центра Хруничева — Воронежский механический завод, производитель двигателей РД-0110, устанавливаемых на третью ступень ракет «Союз». К настоящему времени завод перешел в собственность НПО «Энергомаш», производителя двигателей РД-170, РД-180 и РД-191.

Центр Хруничева не зарабатывает сам и существует на государственные дотации. Заказы на коммерческие пуски «Протонов» перетекли к иностранным конкурентам, прежде всего SpaceX, к качеству самих носителей остается много вопросов: 71 двигатель второй и третьей ступеней «Протонов», РД-0210/0211 и РД-0213/0214 соответственно, при изготовлении которых на Воронежском механическом заводе использовался припой, не соответствующий технической документации, проверят только к 2018 году.

Неизвестно, полетит ли к МКС изготовленный Центром Хруничева модуль «Наука». В топливных баках обнаружено загрязнение, а его резиновые элементы устарели и не отвечают требованиям безопасности. Модуль «Наука» строят с 1995 года, запустить его планировалось в 2007-м. В 2024 году, когда МКС завершит свою работу, блок должен стать основой новой российской национальной станции.

Массовая сборка «Ангары», позволяющая удешевить ракету (сборку предполагается наладить на омском «Полете», дочернем предприятии Центра Хруничева), откладывается — нет коммерческих заказов, ракета фактически не нужна. Министерство обороны России не собирается строить второй стартовый стол для «Ангары» на Плесецке (зато к 2025-му построит третий для «Союзов»), на Восточном полностью завершить его возведение рассчитывают только в 2023-2025 годах. На Байконуре в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» от «Ангары» отказались в пользу «Сункара» — версии «Союза-5» для Байконура.

На «Сункар» в Федеральной космической программе на 2016-2025 годы (опытно-конструкторская работа «Феникс») выделяется начиная с 2018-го 30 миллиардов рублей. «Союз-5» должен полететь в 2022 году.

«В связи с изменением ракеты-носителя для запусков корабля принято решение отказаться от создания пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5П". Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты после 2025 года», — сообщает источник. Первую ступень сверхтяжелого носителя, если до этого вообще дойдет, предполагается разрабатывать на основе «Союза-5».

Таким образом «Роскосмос», вероятно, сэкономит значительные средства. Во-первых, «Союз-5» позиционируется как замена российско-украинского носителя «Зенит», около 70 процентов комплектующих которого производится в России. Во-вторых, новый стартовый стол для «Союза-5» не понадобится — достаточно модернизировать площадку для запуска «Зенита» и нынешних «Союзов». В-третьих, таким образом может быть реанимирован проект Sea Launch — запуск ракет с морского космодрома из приэкваториальной области. В-четвертых, можно не тратиться на новую инфраструктуру и продолжать использовать Байконур, тогда как Восточный фактически становится запасной площадкой, которой можно воспользоваться в случае возникновения проблем с казахстанской стороной.

В основу программы «Союз-5» РКЦ «Прогресс» положил разработки проекта «Русь-М». В 2015 году глава «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщал, что в проекте Федеральной космической программы на 2016-2025 годы ракета «Феникс» не значится. В августе того же года генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин заявил, что предприятие приступит к разработке ракеты-носителя «Феникс» в 2018-м в инициативном порядке. В декабре стало известно, что «Феникс» сохранили в проекте Федеральной космической программы. Проекту удалось выжить.

В перспективе «Союз-5» сменит «королевскую семерку», как фактически и планировалось в 1980-х годах, когда создавались «Зениты». Базовая версия «Союза-5.1» сможет выводить на низкую круговую орбиту (200 километров) до девяти тонн, в ней предусмотрено в два раза меньше деталей и сборочных единиц, чем в «Союзе-2». Из пяти «Союзов-5.1» можно будет собрать сверхтяжелую ракету — один носитель формирует центральный блок, четыре — боковые. Таким же образом формируются различные модификации ракет «Ангара» и Delta IV, а также сверхтяжелая Falcon Heavy.

Двигатель РД-171 первой ступени «Зенитов» (и, согласно планам, «Союза-5») считается самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, четыре таких агрегата (в версии РД-170) устанавливались на боковые ускорители сверхтяжелой ракеты «Энергия». Продаваемые американцам РД-180 и устанавливаемые на «Ангару» РД-191 — их упрощенные версии. Предполагалось, что на «Союз-5» установят двигатели, работающие на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Сегодня об этом не идет и речи, разрабатывать новые экологичные агрегаты слишком дорого, а возможностей РД-170 в обозримой перспективе хватает. Фактически «Роскосмос» спустя 30 лет только планирует прийти к тому, на чем закончилось советское ракетостроение.

В настоящее время РКЦ «Прогресс» загружен практически на полную мощность. Носители «Союз» летают к МКС, выводят на орбиту большинство российских военных спутников. Это единственная ракета среднего класса в парке европейской компании Arianespace, которая только для запуска космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb купит до 2019 года у самарского предприятия 21 «Союз». В этой ситуации Центр Хруничева выглядит обузой, хотя на его оздоровление потрачены миллиарды рублей. Если «Ангару», замену «Протона», можно собирать на омском «Полете», территории в Филях, занимаемой головным предприятием Центра Хруничева, наверняка найдется лучшее применение.

Андрей Борисов

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