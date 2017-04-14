Россия сократит запуски с Восточного ради Байконура

Москва согласилась с Астаной о расширении сотрудничества в сфере освоения космоса с использованием космодрома Байконур. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал президент России Владимир Путин на саммите ЕврАзЭС в Бишкеке.

«Хочу проинформировать президента Казахстана: мы приняли решение по вашему предложению о продолжении и расширении сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома Восточный, чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали», — сказал Путин.

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Концепция дальнейшего сотрудничества на Байконуре между Россией и Казахстаном была подписана в декабре 2016 года. В планах на 2017-й год — выполнение примерно полутора десятков пусков.

Комплекс «Байконур», арендуемый Россией у Казахстана, состоит из двух частей: города и космодрома. На космодроме имеются пусковые установки для ракет тяжелого, среднего и легкого классов, а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. Также имеются две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог.

Россия арендует у Казахстана Байконур с 1994 года. В 2004 году договор был продлен до 2050 года. За аренду Москва ежегодно платит 115 миллионов долларов.