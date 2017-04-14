Франция и Япония решили повторить российскую миссию «Фобос-Грунт»

Франция и Япония запланировали в 2024 году отправить зонд к Фобосу, крупнейшему спутнику Марса. Цели программы аналогичны планам неудавшейся российской миссии «Фобос-Грунт». Об этом сообщается на сайте phys.org.

Проект под названием Martian Moons Exploration предусматривает доставку на Землю с Фобоса на Землю образцов грунта марсианского спутника. На 17 апреля Париж и Токио запланировали подписание предварительного соглашения, окончательное решение по новой миссии будет принято до конца 2017 года.

В ходе миссии ученые предполагают выяснить происхождение Фобоса. В настоящее время существуют две гипотезы, объясняющие природу спутника. Согласно первой, небесное тело было захвачено гравитацией Марса, согласно второй, луна и планета состоят из одной и той же материи.

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Фобос являются самым крупным из двух спутников Марса. В диаметре он достигает 22 километров. Каждые сто лет луна на примерно два метра приближается к Красной планете. Специалисты полагают, что через 30-50 миллионов лет спутник будут разорван силами притяжения Марса.

Попытка России в 2011 году отправить станцию к Фобосу, преследующую те же цели, что и европейско-японская миссия, из-за программной ошибки закончились неудачно. Аппарат «Фобос-Грунт» через два месяца после старта сгорел в плотных слоях атмосферы Земли, а его уцелевшие фрагменты утонули в Тихом океане.