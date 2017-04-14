Hubble сделал снимки гигантских извергающихся криовулканов Европы

НАСА представило снимки действующих на поверхности Европы, одного из спутников Юпитера, криовулканов. Фотографии доступны на сайте агентства, посвященное криовулканам исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Снимки сделаны космическим телескопом Hubble в 2014 и 2016 годах. На них заметно, что высота водяного выброса в первом случае равняется 50 километрам и 100 — во втором. Криовулканы находятся на месте аномально теплой области (примерно минус 178 градусов Цельсия) на поверхности Европы, которую впервые обнаружила станция Galileo.

Криовулканизм на Европе Фото: NASA / ESA / W. Sparks (STScI) / USGS Astrogeology Science Center 1 /2

Данные снимки подтверждают, что на поверхности Европы имеются действующие гейзеры. Их существование обусловлено, как полагают ученые, наличием в недрах спутника Юпитера подповерхностного океана и действующими гидротермальными источниками.

Данные источники, как полагают ученые, могут поддерживать благоприятные для зарождения и существования жизни условия. Для обнаружения ее возможных следов в 2020-х годах НАСА и Европейское космическое агентство запланировали миссии к спутнику Юпитера.

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Ранее полученные станцией Cassini данные указали на то, что в недрах Энцелада, одного из спутников Сатурна, имеются благоприятные условия для зарождения и существования жизни. Ученые отмечают, что вероятнее всего гидротермальная активность на Энцеладе и Европе имеют схожую природу, однако лететь к спутнику Юпитера дешевле и быстрее, чем к луне Сатурна, кроме того, скорее всего Европа старше Энцелада, поэтому вероятность зарождения жизни в недрах первого небесного тела выше, чем внутри второго.