У Марса обнаружили исчезающие спутники

Американские геофизики показали, что марсианские спутники, скорее всего, формируются из кольцевых систем, которые спустя некоторое время разрушаются и превращаются в луны. Ученые насчитали несколько таких превращений в истории Марса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Известно, что Фобос, один из двух спутников Марса, через примерно 70 миллионов лет настолько близко приблизится к планете, что будет разрушен приливными силами. Проведенное учеными компьютерное моделирование показало, что примерно 80 процентов материи Фобоса упадет на Марс, а из остальных 20 процентов вокруг планеты сформируется кольцо. С течением времени из него образуются новые спутники. По мнению ученых, подобные процессы неоднократно происходили в течение всей истории Марса.

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Проведенные учеными симуляции позволили объяснить происхождение Фобоса и Деймоса — второго спутника Марса. Вероятно, что луны образовались тогда, когда кольцевая система вокруг Марса возникла в третий-седьмой разы в течение последних 4,3 миллиарда лет.

Авторы отмечают, что, вероятно, ряд аномальных отложений на поверхности Марса можно объяснить падением материи из кольцевых систем на планету.