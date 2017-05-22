Путин поручил Рогозину побыстрее создать сверхтяжелую ракету

Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» ускорить темпы создания ракеты сверхтяжелого класса. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин после совещания с президентом, передает РИА Новости.

«Разговор у президента шел о перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса. Президентом поставлена задача перед "Роскосмосом" обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые были представлены генеральными конструкторами», — сказал Рогозин.

Материалы по теме Американская и сверхтяжелая В 2017 году SpaceX запустит мощнейшую в мире ракету-носитель

По словам вице-премьера, такая ракета должна появиться лишь после 2025 года. Аппарат сможет совершать полеты не вокруг Земли, а вокруг Луны и других космических тел: «Это будет новый этап пилотируемой космонавтики».

В конце лета 2017 года американская компания SpaceX рассчитывает провести тесты сверхтяжелого носителя Falcon Heavy. Его грузоподъемность составляет более 54 тонн на низкой опорной орбите. При этом будет предпринята попытка вернуть верхнюю ступень ракеты для повторного использования.