Источник назвал настоящую причину увольнения российских космонавтов

Увольнения в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) связаны с опасениями «Роскосмоса» относительно будущего национальной программы пилотируемых полетов. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в ракетно-космической отрасли страны.

«Перед ЦПК поставлена задача подготовиться к сокращению присутствия российских космонавтов на околоземной орбите в перспективе ближайших нескольких лет. Нужны молодые кадры, которые бы успели слетать на МКС, пока это возможно, получить необходимый навык и стать резервом, до выпрямления ситуации», — сказал собеседник.

Источник отметил, что ЦПК собирается отправлять на МКС как можно больше молодых космонавтов, в связи с чем «необходимости в старых кадрах нет». «Потом из молодых будут выбирать», — отметил источник.

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«Больше не будет национальных героев-космонавтов, все больше стран и частных компаний будут летать в космос. Космонавт будет вроде сегодняшних машиниста электропоезда и пилота самолета», — считает собеседник.

В последнее время отряд «Роскосмоса» покинули несколько известных космонавтов, в частности, Геннадий Падалка. 58-летний космонавт является мировым рекордсменом по суммарной продолжительности пребывания на околоземной орбите (878 суток).

Глава ЦПК Юрий Лончаков и вице-премьер Дмитрий Рогозин называют сокращение отряда российских космонавтов «плановым омоложением».