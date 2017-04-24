Источник сообщил об уходе еще нескольких человек из отряда космонавтов

Российский отряд космонавтов в ближайшее время могут покинуть сразу несколько человек. Об этом источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС в понедельник, 24 апреля.

«Помимо Геннадия Падалки, написавшего заявление об увольнении, отряд космонавтов недавно покинул еще один опытный космонавт, на счету которого три космических полета, — Сергей Волков. Он также ушел по собственному желанию», — заявил собеседник агентства.

Он не исключил, что по состоянию здоровья уйдут еще два космонавта, и еще один будет отстранен от тренировок. Таким образом в отряде останется всего 27 человек, 13 из которых не имеют опыта космических полетов.

Вместе с этим, в марте 2017 года Роскосмос объявил о начале нового набора космонавтов. Кандидат должен быть гражданином России с высшим образованием и моложе 35 лет. Пол и цвет кожи, по слова исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации Сергея Крикалева, никак не повлияют при отборе.

Конкурс пройдет в несколько этапов — отбор по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, оценка психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. При отборе в приоритете будут люди, которые уже имели опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.