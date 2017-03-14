В России открылся набор космонавтов

В Роскосмосе объявили о начале нового набора космонавтов. Кандидат должен быть гражданином России с высшим образованием и моложе 35 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы ведомства Александра Иванова.

«На подходе у нас создание новых средств орбитальных — перспективного корабля "Федерация", нам нужно начинать готовить космонавтов к нему. Набор начинается сегодня, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое необходимо набрать, — шесть-восемь человек», — сказал Иванов во вторник, 14 марта.

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал, что пол и цвет кожи кандидатов никак не повлияют при отборе и ключевым показателем будет их квалификация.

Конкурс пройдет в несколько этапов — отбор по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, оценка психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. При отборе в приоритете будут люди, которые уже имели опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.

Предыдущий набор космонавтов проводился в 2012 году. На данный момент в отряде числится 30 человек, 14 из которых ни разу не летали в космос.

