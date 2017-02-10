Рогозин поручил создать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поручил сформировать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст распоряжения от 2 февраля.

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«Создайте совместную с Фондом перспективных исследований» и ФГУП ЦНИИмаш рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики (РГПК) на период до 2025 года и дальнейшую перспективу под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олега Петровича Фролова, совместно определите ее состав и план работы», — говорится в документе.

Как отмечает издание, назначив Фролова руководителем рабочей группы, Рогозин неожиданно вывел вопрос формирования космической политики России за пределы компетенции госкорпорации «Роскосмос».

Фролов работал первым заместителем руководителя Федерального космического агентства Владимира Поповкина в 2012-–2013 годах. В числе прочих вопросов он тогда курировал пилотируемые программы.