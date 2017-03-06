Названы сроки отказа России от украинских систем управления ракетами

Роскосмос откажется от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию (МКС) уже в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«В 2019 году начнется постепенный перевод запусков пилотируемых кораблей "Союз МС" с ракет-носителей "Союз-ФГ" с украинской системой управления на ракеты-носители "Союз-2.1а" с системой управления российского производства», — сказал источник.

Он добавил, что данный шаг никак не связан с политической обстановкой и обусловлен тем, что оборудование технологически устарело.

В сентябре 2016 года сообщалось, что цифровая система стыковки и сближения «Курс-МКП» российского производства заменит аналоговую систему «Курс-П», которая была создана на украинском предприятии «Элмис». Она должна работать на расстоянии до 200 километров, что в два раза больше предшествующей системы. Также на четверть уменьшена погрешность измерения дальности и скорости.