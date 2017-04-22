Газета узнала об уходе Геннадия Падалки из отряда космонавтов

Геннадий Падалка ушел из отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, такое решение было принято несколькими днями ранее. В отряде Падалка будет числиться до 28 апреля, а затем покинет его.

Газета напоминает, что за последнее время Центр подготовки оставили около десяти космонавтов, в том числе Олег Котов, Сергей Ревин, Сергей Волков. Как отмечает «МК», причиной многие называют внутренние организационные проблемы в Центре.

58-летний Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе: в общей сложности он пробыл на околоземной орбите 878 дней. Первый полет россиянин совершил в 1998 году.