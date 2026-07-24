Трампа снова обвинили в бездоказательных заявлениях

Reuters: Швейцария отвергла обвинения Трампа по поводу принудительного труда

Правительство Швейцарии отвергло обвинения по поводу использования принудительного труда, которые выдвинул против нее президент США Дональд Трамп, обосновывая введение новых пошлин. Об этом сообщило Reuters.

В свою очередь, швейцарская бизнес-ассоциация Economiesuisse не нашла понятными или оправданными американские тарифы. Там заявили, что у Вашингтона нет никаких доказательств того, что цепочки поставок, используемые этой европейской страной, нужны для контрабанды товаров, произведенных с использованием принудительного труда, на рынок США. В связи с этим позиция Вашингтона была охарактеризована как безосновательная. Ассоциация призвала не забывать, что принудительный труд в Швейцарии уже запрещен конституционным, гражданским и уголовным законодательством.

В Economiesuisse полагают, что новые пошлины США ставят швейцарские компании в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из регионов с более низкими тарифными ставками, таких как Европейский союз и Великобритания.

Ранее сообщалось, что США ввели двузначные пошлины на импорт из 60 стран, объяснив это борьбой с принудительным трудом. Канада, Австралия и Бразилия категорически не согласились с такими обвинениями. Во Франции заявили, что действия США создают неопределенность для мировой торговли.