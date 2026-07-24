Еще одна страна раскритиковала новые пошлины Трампа

Банк Франции: Пошлины Трампа усилили неопределенность в мировой торговле

Президенту США Дональду Трампу следовало бы соблюдать условия соглашения заключенного в 2025 году в Тернберри. Об этом заявил глава Банка Франции Эммануэль Мулен. Его процитировало Reuters.

Комментируя новые тарифы, введенные Белым домом под предлогом борьбы с использованием принудительного труда, Мулен сказал, что они вряд ли сильно изменят ситуацию. Однако такие шаги создают большую неопределенность для мировой торговли и явно неблагоприятно сказывается на экономическом росте.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, новые пошлины США распространятся на 60 стран. Подобные меры должны побудить торговых партнеров Соединенных Штатов активнее искоренять подневольный труд в глобальной цепочке поставок. Какие-то государства будут обложены 10-процентным тарифом, а какие-то 12,5-процентным.

Канада, Австралия и Бразилия категорически отвергли обвинения в использовании принудительного труда.