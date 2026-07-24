Ряд стран раскритиковали Трампа за его новые пошлины

CNBC: Канада, Австралия и Бразилия отвергли заявления Трампа о принудительном труде

Канада, Австралия и Бразилия категорически не согласились с обвинениями в использовании принудительного труда, которые выдвинули США, обосновывая введение новых пошлин. Об этом сообщил канал CNBC.

Как заявил министр торговли Австралии Дон Фаррелл, данные тарифы неоправданны, противоречат соглашению о свободной торговле и должны быть отменены. По его словам, австралийские меры по борьбе с принудительным трудом и современным рабством являются одними из самых эффективных в мире. В свою очередь, президент Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что новые пошлины Вашингтона «произвольны» и «необоснованны». Он пообещал, что его страна будет искать другие рынки, если не сможет продавать свою продукцию в США.

Однако ни один из крупных партнеров США не объявил о контрмерах в связи с тарифами, введенными за использование принудительного труда.

Ранее сообщалось, что десятипроцентные пошлины США распространятся на Канаду, Европейский союз, Индию и Великобританию. В свою очередь, Китай, Японию, Южную Корею и других обложат 12,5-процентным тарифом.