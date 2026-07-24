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10:41, 24 июля 2026Спорт

Дворкович исключил участие в выборах президента FIDE из-за рисков для организации

Дворкович: Участие в выборах президента FIDE создаст очень большие риски для организации
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Аркадий Дворкович, приостановивший исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за включения в санкционный список Евросоюза, исключил возможность своего участия в предстоящих в сентябре выборах главы организации. В беседе с РИА Новости он пояснил, что не пойдет на выборы, поскольку это создаст «очень большие риски для FIDE».

«На выборы президента FIDE я точно не пойду, так как это создаст очень большие риски для FIDE», — заявил Дворкович, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах.

24 июля ЕС включил его в 21-й санкционный список, после чего на сайте FIDE появилось сообщение о добровольной приостановке полномочий российского функционера. Исполняющим обязанности президента назначен 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Узбекистане в третьей декаде сентября. Ранее о намерении баллотироваться заявлял бывший глава FIDE Кирсан Илюмжинов, а также немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Федерация шахмат России первоначально выдвигала кандидатуру Дворковича, который впервые был избран в 2018 году и переизбран на четырехлетний срок в 2022-м.

Ранее Европейский союз добавил в новый 21-й пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева.

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