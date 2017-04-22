Космонавт Падалка пожаловался на безделье

Полковник ВВС России Геннадий Падалка прокомментировал ТАСС свой уход из отряда космонавтов.

«Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре [подготовки космонавтов] для меня тоже нет», — сказал он. В отряде полковник проработает до 28 апреля.

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Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности нахождения в космосе (878 дней), отметил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы достичь отметки в тысячу дней, однако его не назначают в экипаж.

Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев выразил сожаление в связи с уходом Падалки. «Когда грамотный, опытный и такой мотивированный человек с прекрасной летной карьерой уходит из отряда, у меня это вызывает чувство сожаления», — сказал он в беседе с РИА Новости. В Центре подготовки космонавтов, в свою очередь, отметили, что не видят большой трагедии в увольнении 58-летнего рекордсмена.

Геннадий Падалка участвовал в пяти полетах, 10 раз выходил в открытый космос. В свой первый полет он отправился в августе 1998 года, в пятый — в марте 2015-го. В апреле 1999-го ему присвоили звание Героя России.