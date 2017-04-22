В Центре подготовки космонавтов прокоментировали уход Падалки

Геннадий Падалка покинет отряд космонавтов «Роскосмоса». Об этом в субботу, 22 апреля, ТАСС сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

«Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели», — заявил он.

Лончаков отметил, что в центре не видят большой трагедии в уходе Падалки, потому что в 2017 году был объявлен новый набор. Кроме того, в отряде также есть космонавты, которые еще не летали в космос.

За последнее время центр оставил около 10 космонавтов, таких как Олег Котов, Сергей Ревин и Сергей Волков. Как пишет «Московский комсомолец», причиной многие считают внутренние организационные проблемы.

Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания на орбите. В общей сложности его космические полеты продлились 878 дней. 58-летний космонавт совершил первый полет в 1998 году.

