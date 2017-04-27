Падалка обвинил ЦПК во лжи, кумовстве и дезертирстве

Полковник ВВС России Геннадий Падалка, покинувший отряд космонавтов, написал обращение с критикой главы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова и призывом уволить руководителя. Письмо опубликовал в четверг, 27 апреля, «Московский комсомолец».

Как утверждает Падалка, его письмо является ответом на заявление Лончакова на сайте ЦКП, которое было опубликовано в связи с уходом нескольких космонавтов из отряда, в числе которых был и Падалка. В своем письме Падалка перечисляет случаи «выживания» людей из отряда космонавтов.

«Поражает уровень цинизма и отсутствие всякой совести, — комментирует ситуацию Падалка. — Его как руководителя надо скорее убирать, и не одного, а с частью команды, которая набрана не по принципу профессионализма и авторитета, а по лояльности, личной преданности и кумовства. В противном случае центр угробят окончательно».

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Падалка назвал «дискредитацией уровня профессионализма» в профессии получение Лончаковым квалификации космонавта первого класса.

«В общем "товарищ нервничает" и говорит не о том. Ему бы лучше рассказать об экипаже, который он бросил (правильнее сказать, дезертировал) после своего назначения для полета... Не буду говорить об остальных "подвигах", в частности, вдаваться в детали полученной им квалификации "космонавт первого класса". Это полная дискредитация уровня профессионализма в нашей профессии», — написал Падалка.

Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания на орбите. В общей сложности его космические полеты продлились 878 дней. 58-летний космонавт совершил первый полет в 1998 году. Он покинул отряд «Роскосмоса» 22 апреля, после чего пожаловался на безделье и отсутствие для него работы.

Затем отряд «Роскосмоса» покинули еще три космонавта: Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин. По словам российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, причиной сокращения является плановое омоложение кадрового состава.

Как сообщил НСН космонавт Сергей Волков, ему ничего не известно ни о конфликте между Лончаковым и Падалкой, ни об обстоятельствах ухода последнего.

«Это новая для меня информация, но я не комментирую это событие. Я ушел нормально, и это было давно, и сейчас, когда все это раскручивается, я не хочу ничего говорить», — пояснил свою позицию Сергей Волков.