Рогозин раскрыл причину увольнения космонавтов

Причиной сокращений в отряде космонавтов является плановое омоложение кадрового состава. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

По его словам, средний возраст в отряде космонавтов составляет 53 года, и это слишком серьезный показатель для людей такой профессии. Сокращение связано с тем, что в этом году «Роскосмос» объявил новый набор в отряд космонавтов. «Я не понимаю, почему такая реакция настороженная. Это плановое обновление», — сказал вице-премьер.

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Рогозин сообщил, что вместе с омоложением отряда космонавтов будет проводиться внедрение новых систем подготовки кадров и робототехнических средств для замены людей, работающих в опасных условиях. Он подчеркивает, что это увязывается с тем фактом, что Международная космическая станция будет работать только до 2024 года, после чего может быть создана новая станция или иные варианты пилотируемой космонавтики.

Ранее сообщалось о решении «Роскосмоса» уволить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина. По словам источника в ракетно-космической отрасли, Волков написал заявление об уходе по собственному желанию, двое других космонавтов были отстранены от полетов по медицинским показателям.

В марте 2017 года «Роскосмос» объявил о начале нового набора космонавтов. Кандидат должен быть гражданином России с высшим образованием и моложе 35 лет. Пол и цвет кожи, по словам исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации Сергея Крикалева, никак не повлияют на отбор.