«Роскосмос» уволил трех космонавтов

В госкорпорации «Роскосмос» 21 апреля отчитались о принятии межведомственной комиссией по отбору космонавтов решения об увольнении из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

«Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина" освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина — от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина"», — говорится в сообщении.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, Сергей Волков принял решение покинуть отряд по собственному желанию. Еще два космонавта были исключены по состоянию здоровья. Волков совершил три космических полета общей продолжительностью 547 суток. Таким образом в отряде осталось всего 27 человек, 13 из которых не имеют опыта космических полетов.

Вместе с тем в марте 2017 года «Роскосмос» объявил о начале нового набора космонавтов. Кандидат должен быть гражданином России с высшим образованием и моложе 35 лет. Пол и цвет кожи, по словам исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации Сергея Крикалева, никак не повлияют на отбор.

Конкурс пройдет в несколько этапов — отбор по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, оценка психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. При отборе приоритет отдадут тем, кто уже имел опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.