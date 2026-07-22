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18:48, 22 июля 2026 (обновлено: 19:06, 22 июля 2026)Спорт

Ямаль рассказал о разговоре с Месси после финала чемпионата мира

Футболист сборной Испании Ямаль назвал Лионеля Месси лучшим в истории
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Lang / IMAGN IMAGES / Reuters

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о разговоре с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после финального матча чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит Marca.

19-летний футболист заявил, что сразу после финального свистка он подошел к Месси, пожал ему руку и тепло обнял. «Если бы несколько лет назад мне сказали, что я выиграю чемпионат мира, сыграв против Лео Месси, я бы назвал вас сумасшедшими», — признался он. Ямаль назвал Месси лучшим в истории и подчеркнул, что всегда им восхищался.

По словам вингера, Месси пожелал ему продолжать в том же духе и отметил, что будущее за их поколением. «Эти слова так же ценны, как и золотая медаль у меня на шее», — добавил Ямаль.

Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира. Он выиграл чемпионат мира — 2026 в возрасте 19 лет и 6 дней.

Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Основное время матча прошло без голов. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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