В августе россияне массово заинтересовались поездками в один город Европы

Вена стала лидером спроса среди россиян по количеству бронирований номеров

В августе россияне массово заинтересовались поездками в один город Европы — количество бронирований номеров здесь увеличилось в 7,6 раза по сравнению с июлем 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Лидером спроса среди россиян стала Вена, Австрия. Также существенный рост популярности показали столицы, крупные города соседних стран и курорты. Так, в Бишкеке, Кыргызстан, число заказов гостиниц выросло в 3,7 раза, а в греческих Салониках — в 2,3 раза.

Спрос на отели в Алматы, Казахстан, увеличился в 2,2 раза, в Шанхае, Китай, — в 2,1 раза. В Ереване, Армения, прирост постояльцев составил 70 процентов, в Токио, Япония, прибавка в 43 процента, Ханой, Вьетнам, — 36 процентов, Ницца, Франция, — 35 процентов и Пекин, Китай, добавил 34 процентов новых заказов.

Среди российских городов самый сильный прирост показала Пермь: спрос на проживание в отелях города в августе увеличился в шесть раз по сравнению с прошлым месяцем. Заметный рост проявился к старинным русским городам и духовным центрам. В Суздале количество бронирований выросло в 5,5 раза, а в Дивееве — в пять раз. Высокой популярностью пользуется и Красная Поляна, где спрос поднялся в четыре раза.

«Данная статистика отражает стремление путешественников эффективно использовать завершение летнего сезона, совмещая поездки по историческим местам России с визитами в крупные зарубежные культурные и экономические центры», — добавили аналитики сервиса.

Ранее столица Португалии стала любимым направлением одиночных туристов из России. Доля бронирований номеров на одного здесь достигла 71,9 процента.