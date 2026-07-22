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10:06, 22 июля 2026Путешествия

Город Европы стал любимым направлением для одиночных туристов из России

Лиссабон стал любимым направлением для соло-туристов из России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Летом 2026 года российским соло-туристам понравилось посещать один город в Европе — Лиссабон. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Столица Португалии стала любимым направлением одиночных туристов из России, доля бронирований номеров на одного здесь достигла 71,9 процента. Она обогнала турецкую Анкару (63,9 процента) и немецкий Мюнхен (58,8 процента). Активно бронируют гостиницы путешественники-одиночки и в Салониках (58,6 процента).

«В десятку наиболее популярных городов для уединенных поездок также вошли Варшава (53,1 процента), Дубай (53 процента), Бишкек (51,1 процента), Гонконг (50,3 процента), Алматы (50 процентов) и Нур-Султан (48,3 процента)», — говорится в исследовании.

Ранее россиянам раскрыли зарубежные города с самыми дешевыми апартаментами летом. На первом месте оказался город Батуми.

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