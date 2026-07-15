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20:34, 15 июля 2026Путешествия

Россиянам раскрыли зарубежные города с самыми дешевыми апартаментами летом

Батуми, Тбилиси и Стамбул — города с самыми дешевыми апартаментами летом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Денис Асланов / РИА Новости

Российским туристам раскрыли зарубежные города с самыми дешевыми апартаментами и апарт-отелями летом — в их число вошли Батуми, Тбилиси и Стамбул. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в Батуми жилье стоит в среднем 5,9 тысячи рублей в сутки, в Тбилиси — 7 тысяч рублей, а в Стамбуле — 7,2 тысячи рублей. Кроме того, относительно дешевые апартаменты можно снять в Белграде за 8,1 тысячи рублей, в Будапеште и Минске — за 8,7 тысячи рублей, в Тивате — за 9,9 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали самое дешевое направление для отдыха за границей. Им стала Турция, а Франция оказалась самой дорогой локацией.

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