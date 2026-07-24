Трамп назвал подонками лидеров одной страны

WSJ: Трамп начинает терять терпение из-за войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение из-за того, что война в Иране длится больше, чем он предполагал. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации.

«По мере того как война в Иране вступает в пятый месяц, Трамп испытывает все большее разочарование из-за того, что конфликт, который, как он когда-то полагал, закончится за считанные недели, затянулся, и его конца не видно», — следует из публикации.

По данным источника, во время недавней встречи в Овальном кабинете американский лидер разразился тирадой в адрес иранских лидеров, назвав их «подонками» и «сумасшедшими» и выругавшись целой серией нецензурных выражений.

Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность возобновления крупных атак против Ирана и даже допускает нанесение новых, более масштабных ударов по Исламской Республике. Он отметил, что иранцы «хотят вести переговоры», но пока не готовы к сделке.