Российский хоккеист НХЛ заявил о желании сыграть за сборную на чемпионате мира

Российский хоккеист НХЛ Панарин: Очень скучаю по сборной, это всегда что-то особенное

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин заявил о желании сыграть за сборную на чемпионате мира. Его слова приводит YouTube-канал FAMETIME TV.

«Я очень жду этого момента. Реально очень скучаю уже по сборной, по этой атмосфере. Это что-то особенное всегда», — сказал Панарин.

Сборная России не принимает участия на чемпионатах мира с 2022 года. Она отстранена по решению Международной федерации хоккея (IIHF). 28 мая Дисциплинарный совет IIHF аннулировал это решение. Отмечается, что отмена решения Совета IIHF не означает моментального возвращения российских сборных в международные турниры. Соответствующее решение будет приниматься на основании регламента организации.

Ранее Панарин рассказал о своей самой глупой покупке. «Квартира на Манхэттене, онлайн. Был в России, подумал: "Нормальная хата". Сейчас она стоит сильно ниже рынка. Сдавать ее нельзя, потому что это здание веками стоит, и квартиры нельзя сдавать в аренду. Конкретно встрял. Вся надежда на биткоин», — сказал Панарин.