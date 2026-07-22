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16:40, 22 июля 2026Спорт

Российский хоккеист НХЛ рассказал о самой глупой покупке в жизни

Хоккеист Панарин заявил, что самой глупой в его жизни стала покупка квартиры на Манхэттене
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: William Liang / Imagn Images / Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин рассказал о самой глупой покупке в жизни. Его слова приведены на Youtube-канале FAMETIME TV.

«Квартира на Манхэттене, онлайн. Был в России, подумал: "Нормальная хата". Сейчас она стоит сильно ниже рынка. Сдавать ее нельзя, потому что это здание веками стоит, и квартиры нельзя сдавать в аренду. Конкретно встрял. Вся надежда на биткоин», — сказал Панарин.

В феврале 2026 года Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингс». В прошлом сезоне он провел 77 матчей, в которых набрал 64 (23+41) очка.

Ранее Панарин рассказал об оригинальном способе лечения окулярной мигрени. «В "Рейнджерс" сказал доктору: "Мне водка помогла, давай виски возить. Мне капли не помогают, мне бахнуть надо". Играем с "Нью-Джерси". Начинается история эта, говорю: "Давай неси". Вот он принес и налил мне в баклажку. Сижу, виски пью, у нас игра идет», — поделился воспоминаниями Панарин.

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