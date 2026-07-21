Российский хоккеист НХЛ рассказал об оригинальном способе лечения мигрени

Российский хоккеист Панарин рассказал, что избавляется от мигрени при помощи алкоголя

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал об оригинальном способе лечения мигрени. Его слова приводит YouTube-канал FAMETIME TV.

Панарин с 15 лет страдает окулярной мигренью — заболеванием, при котором возникают временные зрительные расстройства: мерцающие зигзаги, слепые пятна, вспышки света. Он заявил, что избавляется от этих симптомов при помощи крепкого алкоголя. «В "Рейнджерс" сказал доктору: "Мне водка помогла, давай виски возить. Мне капли не помогают, мне бахнуть надо". Играем с "Нью-Джерси". Начинается история эта, говорю: "Давай неси". Вот он принес и налил мне в баклажку. Сижу, виски пью, у нас игра идет», — сказал Панарин.

В феврале 2026 года Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингс». В прошлом сезоне он провел 77 матчей, в которых набрал 64 (23+41) очка.

Ранее 34-летний нападающий рассказал о грусти из-за налогов в Калифорнии. По контракту с «Кингс» Панарин получит 22 миллиона долларов за два года. Больше половины этой суммы россиянину придется заплатить в качестве налогов.