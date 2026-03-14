15:04, 14 марта 2026Спорт

Панарин рассказал о грусти из-за налогов в Калифорнии

Артемий Панарин рассказал о грусти из-за налогов в Калифорнии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от выступлений за клуб. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отметил, что его заставляют грустить только налоги в Калифорнии. «Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлен, глядя на перспективу», — добавил Панарин.

34-летний форвард перешел в «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале февраля. До этого он выступал в составе «рейнджеров» с 2019 года.

По контракту с «Кингс» Панарин получит 22 миллиона долларов за два года. Больше половины этой суммы россиянину придется заплатить в качестве налогов.

    Последние новости

    Бывший президент Украины обратился к Орбану со словами «остановись»

    В России предложили давать компенсацию не получившим место в детсаду

    Панарин рассказал о грусти из-за налогов в Калифорнии

    У участвовавшего в обмане генерала Великой Отечественной войны нотариуса прошли обыски

    На Украине уничтожены места запуска беспилотников дальнего действия

    ХАМАС призвал Иран перестать атаковать другие страны

    Россиян предостерегли от раннего шиномонтажа

    Академию управления МВД уличили в нарушении авторских прав

    В России отреагировали на требование лидеров ЕС запретить въезд в союз для участников СВО

    В Черном море атакован танкер европейской страны

    Все новости
