Артемий Панарин рассказал о грусти из-за налогов в Калифорнии

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от выступлений за клуб. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отметил, что его заставляют грустить только налоги в Калифорнии. «Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлен, глядя на перспективу», — добавил Панарин.

34-летний форвард перешел в «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале февраля. До этого он выступал в составе «рейнджеров» с 2019 года.

По контракту с «Кингс» Панарин получит 22 миллиона долларов за два года. Больше половины этой суммы россиянину придется заплатить в качестве налогов.