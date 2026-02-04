Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:33, 5 февраля 2026Спорт

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли Панарина

Хоккеист Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз»
Владислав Уткин

Фото: Karl B DeBlaker / AP

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает ESPN.

Вместо Панарина «рейнджеры» получили условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри. Если Кингз пройдут в текущем сезоне первый раунд плей-офф, то пик, полученный бывшей командой Панарина, перейдет из третьего во второй раунд. Ранее клуб из Нью-Йорка выводил Панарина из состава, чтобы тот не получил травму перед обменом.

Панарин выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 52 матча в составе «синерубашечников», в которых забросил 19 шайб и сделал 38 результативных передач.

Действующий контракт форварда заканчивается 30 июня 2026 года. «Кингз» продлили соглашение с форвардом на два сезона, его зарплата составит 11 миллионов долларов в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

    Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

    Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

    Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

    Немецкий журналист рассказал о кризисе и мрачных настроениях на Украине

    Зеленского уличили в предпочтении потерять территории военным путем

    Зеленский высказался о возможных уступках России ради достижения мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok