«Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли Панарина

Хоккеист Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает ESPN.

Вместо Панарина «рейнджеры» получили условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри. Если Кингз пройдут в текущем сезоне первый раунд плей-офф, то пик, полученный бывшей командой Панарина, перейдет из третьего во второй раунд. Ранее клуб из Нью-Йорка выводил Панарина из состава, чтобы тот не получил травму перед обменом.

Панарин выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 52 матча в составе «синерубашечников», в которых забросил 19 шайб и сделал 38 результативных передач.

Действующий контракт форварда заканчивается 30 июня 2026 года. «Кингз» продлили соглашение с форвардом на два сезона, его зарплата составит 11 миллионов долларов в год.