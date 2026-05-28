Решение о недопуске сборных России по хоккею аннулировали

Дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение о недопуске сборных России

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение о недопуске сборных России. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета ИИХФ не допускать сборные команды России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. ИИХФ не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие», — говорится в заявлении ФХР.

Отмечается, что отмена решения Совета ИИХФ не означает моментального возвращения российских сборных в международные турниры. Соответствующее решение будет приниматься на основании регламента организации.

Ранее на ЧМ-2026 стали известны пары четвертьфиналистов. За выход в полуфинал Канада поборется с США, Швейцария — со Швецией, Финляндия — с Чехией, а Норвегия — с Латвией. Все матчи пройдут 28 мая. Турнир проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная России не допущена к соревнованиям по решению ИИХФ.

