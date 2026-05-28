Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:23, 28 мая 2026Спорт

Решение о недопуске сборных России по хоккею аннулировали

Дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение о недопуске сборных России
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение о недопуске сборных России. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России (ФХР).

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета ИИХФ не допускать сборные команды России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. ИИХФ не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие», — говорится в заявлении ФХР.

Отмечается, что отмена решения Совета ИИХФ не означает моментального возвращения российских сборных в международные турниры. Соответствующее решение будет приниматься на основании регламента организации.

Ранее на ЧМ-2026 стали известны пары четвертьфиналистов. За выход в полуфинал Канада поборется с США, Швейцария — со Швецией, Финляндия — с Чехией, а Норвегия — с Латвией. Все матчи пройдут 28 мая. Турнир проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная России не допущена к соревнованиям по решению ИИХФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Названы возможные места запуска повредивших суд в столице региона России дронов

    Приговор родившей в СИЗО блогерше Битмаме признали законным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok