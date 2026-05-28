Организаторов ЧМ-2026 вызвали в прокуратуру из-за слишком высоких цен на билеты

Организаторов чемпионата мира (ЧМ) — 2026 вызвали в прокуратуру США из-за слишком высоких цен на билеты. Об этом сообщает ESPN.

Правоохранительные органы заинтересовались внутренними документами Международной федерации футбола (ФИФА) по восьми матчам, которые пройдут на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Среди них значится финальная игра турнира.

Прокуратура составила обращение, в котором говорится, что цены, установленные организаторами турнира, «значительно превзошли стоимость билетов на любой предыдущий чемпионат мира». ЧМ-2026 стал первым крупным футбольным турниром, где применили динамическое ценообразование на билеты. Их стоимость составит от 100 до 6370 долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп удивился ценам на посещение матчей ЧМ, который, помимо его страны, пройдет в Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. «Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», — сказал американский лидер.