Швейцария уступила статус самой дорогой страны другому государству

Bloomberg: Исландия обогнала Швейцарию по стоимости жизни

Исландия снова стала самой дорогой страной в мире, впервые за многие годы обогнав Швейцарию. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на профсоюз офисных работников островного государства Viska union.

Оказалось, что уровень цен в Исландии в настоящее время на три процентных пункта выше, чем в Швейцарии. Дело в том, что постпандемический всплеск туризма (который является ключевым двигателем роста) подстегнул как экономический подъем, так и рост цен.

Как отметили в профсоюзе, туризм вносит огромный вклад в инфляцию в сфере услуг. Давление спроса со стороны туризма привело к росту заработной платы. Кроме того, от туризма пострадал рынок жилья.

В 2024 году уровень цен в Швейцарии, скорректированный с учетом покупательной способности, превышал исландский более чем на семь процентных пунктов.

Предполагается, что растущие цены в Исландии вскоре начнут отпугивать туристов. Как посетовали в профсоюзе, Исландия не развивает производительные секторы экономики, что повышает ее уязвимость.

Осенью 2025 года Исландия вошла в список стран с самым дорогим хлебом. Кроме того, в первой десятке таких государств оказались Бермуды, Каймановы острова, Монако и Багамы Самым дешевым хлебом смогли похвастаться Тунис, Эсватини, Афганистан, Ливия, Чад, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Азербайджан.