Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 28 мая 2026Экономика

Швейцария уступила статус самой дорогой страны другому государству

Bloomberg: Исландия обогнала Швейцарию по стоимости жизни
Кирилл Луцюк

Фото: Maja Hitij / Bongarts / Getty Images

Исландия снова стала самой дорогой страной в мире, впервые за многие годы обогнав Швейцарию. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на профсоюз офисных работников островного государства Viska union.

Оказалось, что уровень цен в Исландии в настоящее время на три процентных пункта выше, чем в Швейцарии. Дело в том, что постпандемический всплеск туризма (который является ключевым двигателем роста) подстегнул как экономический подъем, так и рост цен.

Как отметили в профсоюзе, туризм вносит огромный вклад в инфляцию в сфере услуг. Давление спроса со стороны туризма привело к росту заработной платы. Кроме того, от туризма пострадал рынок жилья.

В 2024 году уровень цен в Швейцарии, скорректированный с учетом покупательной способности, превышал исландский более чем на семь процентных пунктов.

Предполагается, что растущие цены в Исландии вскоре начнут отпугивать туристов. Как посетовали в профсоюзе, Исландия не развивает производительные секторы экономики, что повышает ее уязвимость.

Осенью 2025 года Исландия вошла в список стран с самым дорогим хлебом. Кроме того, в первой десятке таких государств оказались Бермуды, Каймановы острова, Монако и Багамы Самым дешевым хлебом смогли похвастаться Тунис, Эсватини, Афганистан, Ливия, Чад, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Россияне отправились на свидание на сапбордах и пропали

    Саша Барон Коэн показал бюстгальтер для мужских гениталий

    Great Wall рассказал о продажах одной модели Tank

    В Кремле высказались о переговорах с ЕС

    В российском регионе мужчина изнасиловал молодую девушку

    ВККС согласилась на возбуждение дела на российского судью с 15-летним стажем

    Швейцария уступила статус самой дорогой страны другому государству

    В России заявили о попытках Эстонии отойти от договоренностей по Чудскому озеру

    «Радио Судного дня» передало сообщение о паранойе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok