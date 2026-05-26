23:58, 26 мая 2026

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2026 года
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

На чемпионате мира 2026 года по хоккею в Швейцарии завершился групповой этап. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последних матчах этой стадии Канада в группе B со счетом 3:2 обыграла Чехию, а Швейцария со счетом 4:2 в группе А победила Финляндию. После этих встреч стали известны пары в 1/4 финала турнира.

За выход в полуфинал Канада поборется с США, Швейцария — со Швецией, Финляндия — с Чехией, а Норвегия — с Латвией.

Турнир проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная России не допущена до соревнований по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

