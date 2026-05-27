Мужчины перечислили безопасные способы сделать секс жестче

Пользователь Reddit с ником @Business-Pair-8641 попросил других мужчин рассказать, как научиться заниматься жестким сексом. Своими рекомендациями они поделились с автором поста в разделе Sex.

По словам мужчины, недавно он узнал, что бывший бойфренд ее девушки вел себя в постели более агрессивно, чем он. «Меня это задело; я хочу понять, как заниматься с ней сексом более интенсивно — так же, как ее бывший», — написал он.

Многие порекомендовали мужчине всерьез заняться физкультурой и заверили, что это улучшит его умения в постели. «Кардиотренировки, приседания, толчки бедрами, подъемы ног и многие другие упражнения могут помочь», — написал один пользователь.

Другие пользователи рассказали, что секрет жесткого секса заключается в том, чтобы двигаться сильнее, а не быстрее, а также увеличивать не скорость, а силу толчка бедрами. Кроме того, мужчине порекомендовали не стесняться издавать звуки. «Шумите более гортанно и немного сердито. Если вы смотрите друг другу в глаза во время "агрессивной" части, сделайте вид, что вы слегка рассержены», — порекомендовал еще один автор.

Также мужчину призвали не забывать спрашивать согласия партнерши и, если она не против, добавлять агрессивные элементы: шлепки, легкие удары или дергание за волосы. Наконец, ему напомнили, что нужно не сравнивать себя с предыдущими партнерами женщины, а постараться сделать все возможное, чтобы тоже запомниться ей.

